12 Aralık Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!
Vatandaşlar 12 Aralık Pazar koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 12 Aralık Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 12 Aralık Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 12 Aralık Pazar korona tablosu!
12 Aralık Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? 12 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 182 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 648 hasta taburcu olurken bugün 345 bin 754 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,05 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,03 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 655 bin 651'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 517 bin 947 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 916 bin 147 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 625 bin 778 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken 19 bin 255da yeni vaka tespit edilmişti.
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