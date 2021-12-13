12 Aralık 2021 Haberleri
12 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu
- Sedat Peker'in yer aldığı belgesele Bülent Arınç neden röportaj verdiğini anlattı: Maksadını bilmiyordum
- Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı
- Bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle barışan kadın, çıkan tartışmada vurularak öldürüldü
- Hava almak için evden çıkan imam, ağaca asılı halde bulundu
- Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
- Oğuzhan Özyakup'tan 4 gollü zafer sonrası Fenerbahçe mesajı: Mecburuz
- Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde
- Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı
- Herkesin atladığı maaş detayını Rıdvan Dilmen gördü: Dünyada tek olur Beşiktaş
- Sedat Peker, uzun bir aradan sonra verdiği röportajla ortaya çıktı
- 'Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz' sözüne hak veren Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler
- Kara Kartal'ı kabustan Batshuayi uyandırdı! Beşiktaş galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son verdi
- Zam düzenlemesinin geri çekilmesine tepki gösteren doktorlar 4 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak
- Titrer heybetinden yerle gök! MSB'den göğüsleri kabartan paylaşım
- Sözleşmeli er, sokak ortasında tartıştığı kadın polisi 3 kez bıçakladı
- Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti
- İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı
- Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an! Genç futbolcu Serdar Saatçı'dan derslik hareket
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi
- Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı: Herkes kendine gelsin
- Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebek ilk kez görüntülendi
- Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz
- Taraftarlar şaştı kaldı! Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket
- Süper Lig'de tarihi maç! Yeni Malatya-Alanyaspor maçının skoru uzun yıllar unutulmayacak
- Kırmızı kart görünce çılgına döndü! Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi
- Beşiktaş kabustan uyandı! Kara Kartal galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son verdi
- Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak can verdi
- ABD'deki cinsel ilişki tarikatı davasında kan donduran ifadeler: Gizli bir adada defalarca tecavüze uğradım
- TİP lideri Erkan Baş neye uğradığını şaşırdı! Tartıştığı genç bir anda bağırmaya başladı
- Son Dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu oldu
- Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
- 'Barış ve kardeşlik' için güvercin uçurmuşlardı! Maç sonu tekme tokat birbirlerine girdiler
- Efekti abartan Gülben Ergen sosyal medyanın diline düştü
- Erman Toroğlu'nun iddiası hakemlik camiasında deprem etkisi yaratacak: Devlet takip ediyor
- Cemal Enginyurt'un 'Neden DP'ye geçtiğiniz?' sorusuna cevabı stüdyoyu kahkahaya boğdu: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm
- CHP'li Özgür Özel'den bomba Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Atatürk görseydi işte benim adayım derdi
- Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı hayatını kaybetti
- TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! Müstakbel kaynanasıyla cinsel ilişkiye girip, hamile bırakmış
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Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
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