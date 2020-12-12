12 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
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12 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

12.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 06:47
12 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

12 Aralık 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:30 Dizi

00:30 Akrep

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Korumalar

05:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

14:00 Menajerimi Ara

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Sefirin Kızı

16:30 Sinema

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 İbo Show

Kaynak: InterSinema.com

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