12 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
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12 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

12.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 06:47
12 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

12 Aralık 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Hepsi Benim

00:45 Ayla

01:45 Kefaret

03:15 Babam Sınıfta Kaldı

04:15 Babam Sınıfta Kaldı

06:00 Şevkat Yerimdar

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Aşk Yeniden

13:00 Yasak Elma

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

16:00 Kefaret

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Ayla

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Kaynak: InterSinema.com

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