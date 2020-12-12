12 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
12 Aralık 2020 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Haberler
01:05 Ski Flying
02:00 Haberler
02:05 Ski Flying
02:05 Alp Disiplini
02:30 Biatlon
03:00 Alp Disiplini
03:30 Ski Flying
03:30 Kayakla Atlama
03:30 Biatlon
04:30 Biatlon
04:30 WRC
05:00 Snooker
07:00 Alp Disiplini
07:00 Kayakla Atlama
07:00 Biatlon
07:00 Serbest Kayak
08:00 Kayakla Atlama
08:00 Ski Flying
08:30 Alp Disiplini
09:00 Snooker
09:00 Alp Disiplini
09:00 Kayakla Atlama
09:30 Ski Flying
10:30 Snooker
10:30 Alp Disiplini
11:20 Alp Disiplini
12:25 Alp Disiplini
12:30 Kayakla Atlama
12:30 Biatlon
13:20 Biatlon
13:30 Alp Disiplini
14:00 Alp Disiplini
14:45 Biatlon
15:00 Snooker
15:15 Biatlon
16:10 Biatlon
17:40 Ski Flying
19:45 Biatlon
19:45 Kızak
20:00 Ski Flying
20:15 Kızak
20:25 Haberler
20:35 Satranç
20:50 Snooker
21:00 Haberler
21:05 Snooker
Kaynak: InterSinema.com