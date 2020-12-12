12 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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12 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 06:47
12 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Aralık 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 PSG - Başakşehir

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:00 Süper Lig

00:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

01:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

01:00 UEFA Avrupa Ligi

01:30 Sanal Direktör

02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:30 Maç Saati

03:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:15 UEFA Avrupa Ligi

04:15 Maç Saati

04:30 Futbolun Şehirleri

04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:15 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:00 1. Lig

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

09:45 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:00 UEFA Avrupa Ligi

10:30 Süper Lig

11:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

12:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

12:00 Sanal Direktör

12:00 1. Lig

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:00 Futbolun Şehirleri

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 beIN Teknik

16:00 HK Kayserispor - Trabzonspor

16:00 Sanal Direktor

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 HK Kayserispor - Trabzonspor

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

17:00 Taraftar

17:30 Süper Lig

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

19:00 Kasımpaşa - Y. Denizlispor

19:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

19:45 Süper Lig

20:00 Kasımpaşa - Y. Denizlispor

20:00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

20:00 Taraftar

20:30 Süper Lig

20:45 Devre Arası

21:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Süper Lig

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:30 beIN Teknik

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin

22:30 Süper Lig Haftanın Golleri

22:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

22:50 Real Madrid - Mönchengladbach

22:50 Maccabi - Sivasspor

23:00 Gamer

23:00 Futbolun Şehirleri

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:45 UEFA Avrupa Ligi

Kaynak: InterSinema.com

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