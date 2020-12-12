12 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
12 Aralık 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 PSG - Başakşehir
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:00 Süper Lig
00:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
01:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
01:00 UEFA Avrupa Ligi
01:30 Sanal Direktör
02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:30 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:15 UEFA Avrupa Ligi
04:15 Maç Saati
04:30 Futbolun Şehirleri
04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:00 1. Lig
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
09:45 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:00 UEFA Avrupa Ligi
10:30 Süper Lig
11:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
12:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
12:00 Sanal Direktör
12:00 1. Lig
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Taraftar
13:00 Futbolun Şehirleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:00 Futbolun Şehirleri
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 beIN Teknik
16:00 HK Kayserispor - Trabzonspor
16:00 Sanal Direktor
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 HK Kayserispor - Trabzonspor
17:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
17:00 Taraftar
17:30 Süper Lig
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
19:00 Kasımpaşa - Y. Denizlispor
19:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
19:45 Süper Lig
20:00 Kasımpaşa - Y. Denizlispor
20:00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
20:00 Taraftar
20:30 Süper Lig
20:45 Devre Arası
21:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Süper Lig
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:30 beIN Teknik
22:00 UEFA Avrupa Ligi
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin
22:30 Süper Lig Haftanın Golleri
22:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
22:50 Real Madrid - Mönchengladbach
22:50 Maccabi - Sivasspor
23:00 Gamer
23:00 Futbolun Şehirleri
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:45 UEFA Avrupa Ligi
Kaynak: InterSinema.com