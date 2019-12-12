12 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
12 Aralık 2019 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Aktüel Futbol
02:00 Süper Lig Özetler
02:30 TFF 1. Lig Özetler
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 Bundesliga
04:15 Aktüel Futbol
05:15 Süper Lig Özetler
05:45 Spor Atlası
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 TFF 1. Lig Panorama
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:25 TFF 1. Lig Özetler
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 Almanya Bundesliga Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 TFF 1. Lig Goller
17:30 Spor Akşamı
18:15 Süper Lig Panorama
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Artı
20:55 Dakika Skor
22:45 Aktüel Futbol
23:45 Dakika Skor