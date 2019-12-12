12 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 PSG - Galatasaray

01:00 Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:45 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi Özel

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

19:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

20:45 Basel - Trabzonspor

21:00 beIN Manşet

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Basel - Trabzonspor

22:00 Futbolun Şehirleri

22:45 Wolverhampton - Beşiktaş

23:00 Taraftar

23:45 UEFA Avrupa Ligi

Kaynak: InterSinema.com