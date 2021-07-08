12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
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12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış

12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparkta 12 aracın zarar gördüğü yangının, park halindeki otomobilin bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı belirlendi.

MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparkta 12 aracın zarar gördüğü yangının, park halindeki otomobilin bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı belirlendi.

Kızkalesi'nde otellerin ortak kullandığı otoparkta dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Araçların yandığını gören otopark görevlileri, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.Soruşturma sürerken, yangının park halindeki bir otomobilin alev almasıyla başlayıp, çevredeki diğer araçlara sıçradığı ortaya çıktı. Otomobilin neden yandığının ise yapılacak teknik analizin ardından belirleneceği kaydedildi.


12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren

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