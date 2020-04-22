12 aracın lastikleri kesici aletle patlatıldı
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Yunusemre, Sabah, Polis, Araç, Güncel

12 aracın lastikleri kesici aletle patlatıldı

12 aracın lastikleri kesici aletle patlatıldıMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından delici aletlerle patlatıldı.

22.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:30
12 aracın lastikleri kesici aletle patlatıldı

12 aracın lastikleri kesici aletle patlatıldı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından delici aletlerle patlatıldı. Sabah araçlarının başına gittiğinde lastiklerinin patlamış olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, polis gelen şikayetler üzerine şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi 3521 Sokak'taki park halindeki 12 aracın ön lastikleri kesici alet ile delinerek patlatıldı. Sabah araçlarının başına gittiklerinde durumu fark eden araç sahipleri, şaşkınlık yaşadı. Ardından da polisi arayıp, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, olay yerine gelip, tek tek tutanak tuttu. Ardından da görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, araçların lastiklerini patlatan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Araç sahipleri, patlak lastikleri kendi imkanları ile değiştirdi.

'İNŞALLAH YAPAN EN KISA SÜREDE BULUNUR'

Topçuasım Mahallesi'nde yaşayan, mağdur araç sahiplerinden Batuhan Kuyucugil (21), "Unuttuğum bir şeyi almak için tesadüfen aracımın başına geldiğimde durumu fark ettim. Etraftaki diğer araçları baktığımda onlarında lastiklerinin patlak olduğunu gördüm. Dikkatli baktığımda kesici aletle patlatıldığını anladım ve polise şikayetçi oldum. İnşallah bunu yapan en kısa sürede bulunur" dedi.

Görgü tanıklarından İlhan Kasnak (61) "Dün gece sabaha karşı yatmıştım. Evimin karşısındaki sokağın içerisinde bir kişiyi eğilip, kalkarken gördüm. Karşı apartmanımdan birisi balkona çıkıp, o gördüğüm kişiye bağırdı. O ara bende çıktım bağırdım. Arkasından gördüm. Siyah giyimli birisiydi. Karanlıkta başkaları var mıydı göremedim" diye konuştu.

12 aracın lastikleri kesici aletle patlatıldı

Kaynak: DHA

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