12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor
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12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası devam ediyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası devam ediyor.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya, Avustralya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde yarışmacılar, 85 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.

Ali Dağı'ndan Pınarbaşı ilçesine doğru uçuş yapılan yarışmada, 71 sporcu mücadele etti.

Şampiyona yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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