12 Ağustos altın fiyatları: Altın ons fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gümüş ons fiyatı
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12 Ağustos altın fiyatları: Altın ons fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gümüş ons fiyatı

Gümüş fiyatları ve altın fiyatları son günlerde artışı ile dikkatleri çekerken, gram altın düşüşe geçti. Altın 12 Ağustos Çarşamba günü 1.911.84 dolar ile güne başladı. Düğün hazırlığı yapanlar, yatırımcılar için altın ons değeri ne kadar oldu sorusu önem arz ediyor. Peki, gümüş ne kadar? 12 Ağustos altın ve gümüş fiyatları...

12 Ağustos altın fiyatları: Altın ons fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gümüş ons fiyatı
12.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:48

Altın fiyatlarındaki hareketlilik hızla devam ederken, vatandaşlar gümüş fiyatlarını da araştırıyor. Altındaki rekor artışlar nedeniyle gümüş dikkat çeken yatırım aracı oldu. Gümüş ons değeri ne kadar? Canlı altın ve gümüş fiyatları haberimizde.

ALTIN ONS FİYATI NE KADAR?

Altın gün içi hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Önceki gün 1.911.62 dolar gören altın ons değeri günlük en düşük miktarı 1.863,15 $ şeklindeyken en yüksek değer ise 1.935,12 $ olarak şekillendi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fiyatlardaki artışlarla vatandaşların gram altına ilgisi arttı. Gram altın 12 Ağustos itibariyle 451.3 TL'den alış, 454.5 TL'den satışa çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın rekor yükselişini sürdürürken çeyrek fiyatları da aynı ölçüde yüksekliyor. Çeyrek altın 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü 736 TL alış, 751.2 TL'den de satışa çıktı.

GÜMÜŞ ONS FİYATI

Değerli maddelerden olan gümüş, altının hemen ardından gözde yatırım aracı olarak görülüyor. Gümüş ons değeri önceki gün 24.7931 dolar iken 12 Ağustos'ta 24.5492 bantlarına ulaştı.

Gün içi en yüksek gümüş ons değeri 25,9408 $, en düşük de 23,4482 $ civarında seyrediyor.

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