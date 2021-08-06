12 Ağustos 2021 Tarihli Meclis Gündemi
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12 Ağustos 2021 Tarihli Meclis Gündemi

12 Ağustos 2021 Tarihli Meclis Gündemi
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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14: 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14: 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 12 Ağustos 2021 meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 12 Ağustos 2021 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız. 12 Ağustos 2021 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyurusu Metni için Tıklayınız. Gündem için Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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12 Ağustos 2021 Tarihli Meclis Gündemi - Haberler
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