12 Ağustos 2021 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri
T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı : E-26219312-105. 04-44458 20. 08. 2021Konu : Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURUMuğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14.
T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Sayı : E-26219312-105. 04-44458 20. 08. 2021
Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı
DUYURU
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 yılı Ağustos Ayı Toplantısında alınan ve 18. 08. 2021 tarihinde kesinleşen 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 nolu Meclis Kararları'na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
Sayın halkımıza duyurulur.
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ek : 176 no'dan 196 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (7 Sayfa)
Kararlar için tıklayınız.
Kaynak: Habermetre