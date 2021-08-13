12 Ağustos 2021 Haberleri
12 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Ebru Şallı'nın 'Sarı sevenler' notuyla paylaştığı bikinili fotoğrafına beğeni yağdı
- Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
- Son Dakika: Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor, Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleşti
- Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı
- İngiltere'deki silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var! Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti
- Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu
- Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kentini ele geçirdi
- Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
- Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti
- ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor
- Evinin önünde oyun oynayan 1 yaşındaki çocuk kendisine çarpan arabanın altında can verdi
- Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu
- AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi
- Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu
- Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu
- Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı
- Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
- Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir
- Binance Türkiye, '234 bin TL buharlaştırıldı' iddiasına karşı kendisini savundu: Üçüncü kişiye transfer var
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi
- Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
- ABD'den sonra Almanya'dan da 'Afganistan'ı terk edin' çağrısı yapıldı
- Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi
- Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddialı paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi
- Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi
- Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı
- Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu
- Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, 'Utan' yorumuna ateş püskürdü
- Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
- Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini sonuçlandırmak için evrak bekliyor! 1-2 gün içinde resmi açıklama gelecek
- 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın
- DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan
- Son Dakika: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek
- ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin
- Fatih Terim eski öğrencisini yeniden takımda görmek istiyor! Michael Seri transferi için harekete geçildi
- Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
- MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi
- Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü
- İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu
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