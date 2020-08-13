12 Ağustos 2020 Haberleri
12 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
13.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 00:15
- MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
- Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
- Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
- Bakan Koca, koronavirüs hastasının mesajını 'Bayram dönüşü korkusu' uyarısıyla paylaştı
- Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
- Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
- Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu
- Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
- Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
- Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı
- Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
- Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
- Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı
- Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
- Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış
- İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
- Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
- Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
- Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
- Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
- Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı
- 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
- Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
- Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
- Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
- Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
- Beşiktaş'ta su borusu patladı, yollar göle döndü
- Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
- Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı
- Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
- Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
- Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
- Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
- Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti
- Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
- Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
- Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü