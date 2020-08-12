12 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
12 Ağustos 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Sonu
00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
01:15 Şampiyonluğun Mimarları
01:15 Süper Lig Top 10 Kurtarış
01:30 Transfer
02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
02:30 M. Başakşehir Top 10 Gol
02:45 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
04:00 beIN Manşet
04:30 Transfer
05:30 Maç Sonu
05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü
07:00 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:00 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 Asist Kralı Edin Visca
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:00 Transfer
11:00 beIN Teknik
12:00 Maç Saati
13:30 Asist Kralı Edin Visca
13:30 Şampiyonluğun Mimarları
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Taraftar
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 beIN Teknik
14:30 Süper Lig Sezonun En İyi 11'i
14:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
15:00 beIN Wellness
15:00 Gamer
15:30 Maç Saati
15:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
16:00 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
18:00 Transfer
18:00 beIN Manşet
19:00 Kolaysa Anlat
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:00 Özel Röportaj
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
21:00 beIN Manşet
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
22:00 Atalanta - PSG
22:00 Maç Saati
22:00 Wolverhampton - Sevilla
22:45 UEFA Avrupa Ligi
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Atalanta - PSG
23:00 Wolverhampton - Sevilla
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com