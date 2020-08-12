12 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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12 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Ağustos 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

12 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
12.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:11

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

01:15 Şampiyonluğun Mimarları

01:15 Süper Lig Top 10 Kurtarış

01:30 Transfer

02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth

02:30 M. Başakşehir Top 10 Gol

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

04:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:30 Maç Sonu

05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

07:00 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:00 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 Asist Kralı Edin Visca

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:00 Transfer

11:00 beIN Teknik

12:00 Maç Saati

13:30 Asist Kralı Edin Visca

13:30 Şampiyonluğun Mimarları

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Taraftar

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 beIN Teknik

14:30 Süper Lig Sezonun En İyi 11'i

14:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

15:00 beIN Wellness

15:00 Gamer

15:30 Maç Saati

15:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

16:00 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth

18:00 Transfer

18:00 beIN Manşet

19:00 Kolaysa Anlat

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:00 Özel Röportaj

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

21:00 beIN Manşet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

22:00 Atalanta - PSG

22:00 Maç Saati

22:00 Wolverhampton - Sevilla

22:45 UEFA Avrupa Ligi

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Atalanta - PSG

23:00 Wolverhampton - Sevilla

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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