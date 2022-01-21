12 adet suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı - Haberler
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12 adet suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı

12 adet suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulanan ve hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis tarafından iş yerinde yakalandı.

Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulanan ve hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis tarafından iş yerinde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıs Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmada hakkında iki kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma suçu olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 12 adet suç kaydı olan İ.H.A., isimli şahıs Yenice Mahallesi 1253 sokaktaki iş yerinde yakalandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haber

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