Son dakika haber | 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in kararına itiraz
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Son dakika haber | 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in kararına itiraz

16.10.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:02
Son dakika haber | 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in kararına itiraz

Son dakika haberleri: KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Savcılık, itirazında, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan kullanılması yönünde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne talepte bulundu. 

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi.

Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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