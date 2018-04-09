12,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

12,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 10 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay cezası bulunan şahıs yakalandı.

12,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 10 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay cezası bulunan Selim Ç. (21), Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro'daki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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