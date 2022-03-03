12,5 Yamasının En İyi 5 Ormancısı!

Geçtiğimiz günlerde sunuculara gelen 12,5 yamasının en iyi 5 ormancısını hazırladık.

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1- Zac

%53,44'lük bir kazanma oranıyla Zac, tartışmasız şu anda oyundaki en iyi tanklardan biri. Özellikle dokuzuncu seviyeye ulaştıktan sonra Zac, herhangi bir koridora farklı açılardan baskın atabilecek.

2- Xin Zhao

Xin Zhao, hala oynanabilecek en iyi ormancılardan biri olduğu için bu listenin ikinci sırasında yer alıyor. 12.5 Yaması'nda Xin, Yürekli Hücum (E) yeteneğinin bekleme süresini artıran ve Hilal Koruması (R) yeteneğinin dokunulmazlık süresini azaltan bir nerf ile vuruldu.

3- Diana

Diana bu sezon bir ormancı olarak popüler bir seçim oldu. Görünürde hiçbir nerf almayan Diana, takım savaşlarına katılabilen, rahat baskın atabilen ve ormanı sorunsuz bir şekilde temizleyebilen mobil bir şampiyon. Rakibi Hilal Saldırısı (Q) ile vurma, Ay Koşusu (E) ile onlara doğru atılma ve Solgun Kamer (W) yeteneğiyle, rakip şampiyonlara ve canavarlara muazzam miktarda büyü hasarı verir.

4- Nunu & Willump

Nunu ve Willump, ormanda şaşırtıcı derecede güçlü bir şampiyon haline geldi. Düşmanları sersemletmek için muazzam bir kartopu yaratma yeteneğine sahip Nunu ve Willump, mükemmel baskın atan şampiyonlardan birisi. Yapılarına bağlı olarak tanklaşabilir veya çok fazla hasar verebilirler. Takım ekibi ikilisi, oyunun başlarında güçlü oldukları için ormanda büyük bir hızla dolaşabilir ve temizleyebilir.

5- Warwick

Warwick, orijinal ormancılardan biri olduğu için her zaman arzu edilen bir seçim olmuştur. %52,96'lık bir kazanma oranıyla, sağlığı düşük olan şampiyonları ezebilir ve ormanı ürkütücü derecede hızlı bir şekilde temizleyebilir. Tank olma ve yakındaki çalılardan gelen düşmanları şaşırtma yeteneği ile takım savaşlarında çok iyi rol alabilir.

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