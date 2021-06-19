12-19 Haziran 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12-19 Haziran 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları

12-19 Haziran 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları
Habermetre - Haberler | Toplum

12-19 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 12-19 Haziran 2021 tarihleri arasındaki çalışmaları;

12-19 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 12-19 Haziran 2021 tarihleri arasındaki çalışmaları; Şerefiye köyü palaz malzeme serme, Horzum köyü konkasör taş kırma ocağına malzeme hazırlama, Sarıboğa köyü şarampol temizliği ve menfez ağzı temizleme, Tekke-Başaran-İncirpınarı köyleri asfalt bozma, asfalt altyapı palaz ve elek altı malzeme serme, Çayır köyü şarampol temizliği, Konkasör ocağımızda elek altı ve palaz malzeme üretimi, Hürremşah köy şarampol temizliği, heyelan temizliği ve yol tesviye, Salı köyü mahalle yollarına greyderli bakım, Dere köyü şarampol temizliği ve yol tesviye çalışmaları yapılmıştır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Boris Johnson Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Aytaç Kara Gareth Bale Mert Müldür Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
12-19 Haziran 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 21:09:39. #1.16#

title