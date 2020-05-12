12-18 Mayıs Hemşireler Haftası
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12-18 Mayıs Hemşireler Haftası

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla bu zor süreçte fedekarca çalışma yürüten sağlık çalışanlarından hemşirelerin anlamlı gününü kutladı.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası
12.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:50

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla bu zor süreçte fedekarca çalışma yürüten sağlık çalışanlarından hemşirelerin anlamlı gününü kutladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, özellikle koronavirüs ile mücadele başta olmak üzere gece gündüz demeden zor zamanlarda vatandaşların hizmetinde olan sağlık çalışanlarından hemşirelerin, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutladı, onlara hediye takdim etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, hemşirelerin sağlık çalışanlarının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Hemşirelerin tedavi ve yoğun bakım süreçlerinde anahtar rol aldığına dikkati çeken Yaman, "Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi ve korunmasını amaç edinerek hastalık durumunda iyileşme sağlanması, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirelerimiz ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görevlerini icra etmekte ve insanlarımıza umut ışığı olmaktadırlar." dedi.

Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde mücadele ettiğini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede üzerlerine büyük görevler düşen hemşirelerimize minnettarım. Şüphesiz her birinin görevlerini en iyi şekilde ifa ettiklerini biliyoruz. Bu zor süreçte ülkemiz için elinden geleni yapan gece gündüz demeden çalışan hemşireler ve bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum. Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir fedakarlıkla hizmet sunan hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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