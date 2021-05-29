12-15 Yaş arasına Biontech onayı
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12-15 Yaş arasına Biontech onayı

12-15 Yaş arasına Biontech onayı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa İlaç Ajansı, Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, 12-15 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının kullanımını onayladığını açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı, Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, 12-15 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının kullanımını onayladığını açıkladı.

Aşının 12-15 yaş arası çocuklarda önerilen kullanımının, 16 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağını belirten Cavaleri,

"Kol kaslarına en az 3 hafta arayla iki enjeksiyon şeklinde uygulanacak" dedi.

Ayrıca mutasyonlu korona virüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin, şu anda aşının 3'üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını gösterdiğini belirterek, 3'üncü doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının kesinleşmesi için

daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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