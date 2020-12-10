12-13 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor?
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12-13 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor?

10.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:57
12-13 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor?

30 Kasım'da düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları sık sık araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlayacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı için hazırlıklar yapmaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geldiği duyurulan yasaklardan biri olan sokağa çıkma yasağının detayları ise şu şekilde...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelde doğrultusunda bu hafta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlayacak. Bu karara göre ilk yasak 11 Aralık Cuma günü 21:00'da başlayacak. 11 Aralık 21:00 ile 13 Aralık 05:00 saatleri arasında vatandaşlar ve kurumlar sokağa çıkma kısıtlamasına uymakla yükümlü olacak. Yasak Pazartesi günü sabah 05:00 itibariyle bitecek. Yeni bir karara kadar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması her hafta sonu yapılacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK TAMAMEN Mİ YASAK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı aslında bir kısıtlama olarak İçişleri Bakanlığı tarafından sunuldu. Buna göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olmayan vatandaşlar saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında sadece gerekli gıda, fırın alışverişleri için evlerine yürüme mesafesindeki bakkal, market ve fırınlara gidebilecekler. 17:00 sonrası dışarı çıkmak acil durumlar harici yasaktan muaf olanlar dışındaki herkese yasak olacak. Ayrıca market, fırın, restoran, bakkal ve manav gibi gıda hizmetleri de sadece evlere paket sipariş yapacak şekilde açık olacak. Restoranlar 20:00'a kadar paket hizmeti verecek.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21:00 itibariyle başlıyor ve 05:00 itibari ile bitiyor.

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