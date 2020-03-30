11Sight, shoowroom'ları eve taşıdı 11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin showroom trafiğini online ortamda devam ettirme ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Otomotivde görüntülü anlık görüşme müşterilerimiz son iki ayda çok hızlı bir artış gösterdi" dedi.

11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin showroom trafiğini online ortamda devam ettirme ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Otomotivde görüntülü anlık görüşme müşterilerimiz son iki ayda çok hızlı bir artış gösterdi" dedi. Kaynak: Dunya.com