11Sight, shoowroom'ları eve taşıdı
11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin showroom trafiğini online ortamda devam ettirme ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Otomotivde görüntülü anlık görüşme müşterilerimiz son iki ayda çok hızlı bir artış gösterdi" dedi.
30.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:22
11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin showroom trafiğini online ortamda devam ettirme ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Otomotivde görüntülü anlık görüşme müşterilerimiz son iki ayda çok hızlı bir artış gösterdi" dedi.
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Kaynak: Dunya.com