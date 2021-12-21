119 ruhsatsız tüfek ile 100 bin kurusıkı mermisini saman balyaları arasına gizlemişler (2)- Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'119 ruhsatsız tüfek ile 100 bin kurusıkıyı saman balyaları arasına gizlemişler' başlıklı haberimizi, 100 bin adet kurusıkı mermisinin sehven yazılmaması nedeniyle düzelterek, yeniden geçiyoruz.

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, - HAKKARİ'de, jandarmanın durdurduğu kamyonet kasasındaki saman balyaları arasında, 119 ruhsatsız av tüfeği ve 100 bin kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik ilçesine bağlı Ortaklar yol kontrol noktasında, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim yaptı. Kontrollerde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Kamyonetteki saman balyaları arasına gizlenen 119 ruhsatsız av tüfeği ile 100 bin adet 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.?