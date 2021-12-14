1187 GÖNÜLLÜYE AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMİ

Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), 1187 gönüllüye deprem eğitimlerinin yanı sıra teorik ve pratik ilk yardım eğitimleri verecek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı tarafından afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için düzenlenen "Afad Gönüllüsü Programı" kapsamında, Çekmeköy'de 1187 gönüllüye eğitimler verilmeye başlandı. Çekmeköy Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) ve AFAD uzmanları tarafından teorik bilgileri gönüllülere aktarıyor. 15-16-17 Aralık 2021 tarihlerinde ilk 33 kişilik gönüllü grupla pratik eğitim safhasına geçilecek. 2022 planlamasında Çekmeköy'ün 1187 gönüllüsünün tamamına saha eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, teorik eğitim alan gönüllüleri ziyaret ederek duyarlılıkları için kendilerine teşekkür etti.

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