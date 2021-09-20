118 Adet İşçi Personel Alımı - Haberler
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118 Adet İşçi Personel Alımı

Habermetre - Haberler | Toplum
118 Adet İşçi Personel Alımı

?Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi...

?Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere İşçi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar ve Alım Sürecinin Yer Aldığı Resmi Gazete İlanı. pdf

Alım Yapılacak Birimlerin Listesi. pdf

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Haber: 118 Adet İşçi Personel Alımı - Haberler
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