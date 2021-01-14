117 yaşındaki Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçiğe gönderdi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas, yıllarca ördüğü rengarenk çorapları kendisini ziyarete gelenlere hediye etti. Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı ise Mehmetçiğe göndermek istedi. Ayrıca Mehmetçiğe hitaben bir mektup yazdı. Oğlu Cafer Barlas da annesinin isteği ile mektubunu askeri yetkililere bildirdi. Daha sonra 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli Albay Erkan Yasan beraberindeki heyet ile Zeliha Barlas'ı evinde gelerek, çorapları teslim aldı. Albay Yasan ve beraberindekiler, Zeliha Nine'ye 'Ordu Millet El Ele' yazılı Türk bayrağı hediye etti.

'ANNEM HAYATININ EN MUTLU GÜNÜNÜ YAŞADI'

Annesinin çocukluğundan itibaren üreten bir kadın olduğunu anlatan Cafer Barlas, "Sürekli iş yapar, boş oturmayı sevmez. Bir gün 'Bu çorapları Türkiye'nin en soğuk bölgesinde görev yapan askerlerimize gönderelim, benim de selamımı yaz' dedi. Annemin duygularını aktaran birer de mektup koyarak, çorapları hazırladık. Genelkurmay'dan heyet geldi, onlara çorapları kendisi emanet etti, selamlarını gönderdi. Çok mutluydu. Hayatının belki de en mutlu gününü yaşadı." diye konuştu.

MEKTUBU, DUYGULANDIRDI

Zeliha Barlas'ın Mehmetçiklere hitaben yazdığı mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Asker evlatlarım, sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler, rahat nefes alıyoruz, size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki, besmele ve dua ile ördüm. Allah, sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslamiyeti yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz, özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin, beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz."

BAKANLIK SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanlığı mektubu yayınladığı Twitter hesabından ise şu açıklamayı yaptı: "Bizleri duygulandıran Zeliha Nine'mize, Mehmetçiklerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Onun gibi kahraman ve fedakar büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR