117 Yaşında Sandığa Gitti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Ayşe Uzkar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Atatürk Mahallesi'nde oturan 9 çocuğu, 40 torunu, 62 torununun çocuğu ve 2 torununun torunu olan Ayşe Uzkar, çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Atatürk İlkokulu'na getirildi.

Bastonundan destek alarak yürüyebilen Uzkar, 1012 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Ayşe Uzkar'ın oğlu Mustafa Uzkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin daha önceki tüm seçimlere katılım gösterdiğini söyledi.

Bu seçimlerde de annesinin oyunu kullanmak istediğini dile getiren Uzkar, "Anneme yardımcı olup, okula getirdik ve tercihini yaptı. Seçimin sonucu tüm ülkeye hayırlı olsun." dedi.

Konuşmakta güçlük çeken Ayşe Uzkar ise seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.