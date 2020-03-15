116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi
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İnegöl, Bursa

116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi

116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 116 toplu taşıma araçları tek tek dezenfekte edildi.

15.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:11
116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi

116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 116 toplu taşıma araçları tek tek dezenfekte edildi.

Korona virüsü sebebiyle vatandaşların en çok kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmaları sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 116 adet toplu taşıma araçları tek tek dezenfekte edildi. Her gün binlerce kişinin kullandığı araçlar belirli aralıklarla virüs tamamen etkisiz hale gelene kadar devam edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İnulaş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram, "Virüse karşı özel bir ekip tarafından ilaçlama çalışmalarını yaptırıyoruz. Günde ortalama 46 bin yolcu taşıyan halk otobüsleri salgın hastalıkların insandan insana taşınmasının önlenmesi sağlıyoruz. Dezenfektenin kalıcı olması adına cumartesi ve pazar günleri yapılıyor. Ayrıca her gün düzenli olarak hijyenik ilaçlarla şoförlerimiz tarafından da yapılmaya devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda seyahat edebilmeleri için elimizden gelen her şeyi özveri ile yapmaktayız" dedi.

116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi

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