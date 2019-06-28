Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Hint keneviri alanlarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda kent merkezinde maloz ve toprak yığınlarının bulunduğu açık alanda; 115 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak "İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA