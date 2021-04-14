115 bin lale sosyal mesafe mesajı ile açtı
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115 bin lale sosyal mesafe mesajı ile açtı

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115 bin lale sosyal mesafe mesajı ile açtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Seka Park'a dikilen 115 bin lale, maske, mesafe ve temizlik vurgusuyla rengarenk çiçek açtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Seka Park'a dikilen 115 bin lale, maske, mesafe ve temizlik vurgusuyla rengarenk çiçek açtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sekapark'a Kasım ayında dikilen 115 bin adet lale açılarak renk cümbüşü oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dikilen lalelerle oluşturulan figürler ise vatandaşlara pandemiye yönelik sosyal mesaj veriyor. Rengarenk açan laleler ile oluşturulan figürlere maske, mesafe ve temizlik mesajı verildi.

İzmit Körfezi kıyısında Kocaeli'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark'tan başlatılan çalışmada rengarenk açan laleler ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, lalelerle oluşturulan figürlerle, vatandaşlara pandemiye yönelik mesajlar verildiği görünüyor. - KOCAELİ

115 bin lale sosyal mesafe mesajı ile açtı
115 bin lale sosyal mesafe mesajı ile açtı
115 bin lale sosyal mesafe mesajı ile açtı
115 bin lale sosyal mesafe mesajı ile açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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