114 yıllık devlet hastanesine gelenler zamanda yolculuğa çıkıyor

İnegöl Devlet Hastanesinde 4 yıl önce açılan "İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi", tarihi ambulansları, yüzlerce yıllık belge ve canlandırmalarıyla hastaneye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Hastane girişindeki alana kurulan ve sağlık tarihi, eski ambulansları ile oyuncak ambulanslarıyla hastaların stresini azaltması amaçlanan müze, farklı ayrıntılarıyla ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Başhekim Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, AA muhabirine, müzenin 2016 yılında, hastanenin kuruluşunun 110'uncu yıl dönümünde açıldığını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel müze olarak tescilinin bu yıl gerçekleştiğini belirten Göçmen, "Şu anda envanter sayımı devam ediyor. Müzemiz artık Kültür ve Turizm Bakanlığının koruması ve kontrolü altında. İnegöl'ün üçüncü özel müzesi olarak tarihteki yerini aldı." dedi.

Gurbetçiler aralarında para toplayıp ambulans hediye etmiş

Göçmen, müzeyi oluştururken ilçedeki gazete arşivlerini taradıklarını dile getirdi.

Bir kupürde, "İnegöl'de devlet hastanesi kuruldu ancak ambulans yok" haberini gördüklerini aktaran Göçmen, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine, İnegöllü olup Almanya'da çalışan bazı vatandaşlarımızın kendi aralarında para toplayarak ambulans aldıklarını ve bunu da İnegöl'ün kullanımına hibe ettiklerini öğrendik. Bu ambulansın peşine düştük. Uzun çabalar sonrasında Mehmet Aktaş isimli vatandaşımızın bu ambulansı aldığını, kendi işinde kullandığını, sonrasında ise tarlasının kıyısında depo olarak kullandığını öğrendik. Kendisine gittik ve amacımızı anlattık. Müze kurmak istediğimizi ve içinde bu ambulansa yer vermek istediğimizi söyledik. Kendisi büyük bir tevazu örneği gösterdi ve hemen, 'Alabilirsiniz' dedi. Ambulansa ufak tefek tadilat yapıldıktan sonra buraya getirip koyduk."

Göçmen, başka ambulansları da müzeye kazandırabilmek için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Müzenin kurulmasından sonra, Türkiye'nin farklı yerlerinde atıl ambulanslar bulunduğu yönünde kendilerine bilgiler geldiğini ifade eden Göçmen, "Biz bunların hepsine ulaşmaya çalıştık ve şu anda 9 ambulansımız var. Her biri tarihi ambulans olarak kullanılmış. Onları buraya kazandırdık." diye konuştu.

Ambulansların birini İnegöl'den bulduklarını anlatan Göçmen, Kütahya, Zonguldak, Bartın, Bursa ve Konya'dan getirdikleri araçları da alanda sergiledikleri bilgisini verdi.

"Yaşayan, sürekli genişleyen ve büyüyen bir müze"

Müzede ilçenin sağlık tarihine ilişkin bir alan da bulunduğunu söyleyen Göçmen, şöyle dedi:

"Osmanlı arşivlerinde, İnegöl'ün sağlık tarihi ile ilgili ulaşabildiğimiz ilk belgeden, günümüze kadar ilçedeki sağlık tarihinin gelişimini canlandırmaya çalıştık. 1845 tarihli Kaza-i İnegöl belgesinden, günümüze kadar ilçede sağlık hizmetleri, hastanecilik hangi aşamalardan geçmiş, belgelerle maketlerle canlandırmaya çalıştık. Oldukça da güzel bir alan olduğunu düşünüyoruz. Müze oluştuktan sonra vatandaşlarımız ellerindeki önemli olan ve müzede sergilenmesini istediği materyalleri de bize hediye etmeye başladı. O açıdan müzemiz yaşayan, sürekli genişleyen ve büyüyen bir müze."

Başhekim Hayrettin Göçmen, çocuk hastaları unutmadıklarını dile getirerek, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir alan olarak oyuncak ambulansları müzeye dahil ettiklerine değindi.

Türkiye'deki ambulans tarihini betimleyebilecekleri şekilde deve ve at ambulanslardan bugüne kadar gelişimi, oyuncaklarla da olsa aktarmaya çalıştıklarını vurgulayan Göçmen, şunları kaydetti:

"Hastaneler, insanların hastalık kaygısı nedeniyle geldikleri ve stresli oldukları alanlardır. İnsanların stresini mümkün olduğunca azaltarak, içindeki kaygı durumunu ortadan kaldırarak kendilerini daha iyi hissetmesini sağlamaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda geçmişteki bazı materyallerin geleceğe miras kalmasıyla ilgili misyonu üzerimizde taşıyoruz. Geçmişte sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları, günümüz sağlık çalışanlarına aktararak en azından şu anda sahip olduğumuz büyük nimetlerin farkında olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu alan, İnegöl Devlet Hastanesinin poliklinik, yoğun bakım ve acil servisin tam orta noktasında geniş lobi alanında. Yıllık 1,5 milyondan fazla kişi bu alandan doğal olarak geçiyor ve bunların büyük bir kısmı müzemizi geziyor. Yani yılda 1 milyondan fazla ziyaretçimiz var desek abartılı olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler