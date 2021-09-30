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114 'can' kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
114 'can' kurtardılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar bu sezon boğulma tehlikesi geçiren 114 kişiyi kurtardı.

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar bu sezon boğulma tehlikesi geçiren 114 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl onlarca kişiyi boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda hizmet veren cankurtaranların 2021 yaz sezonunu kapattı.

Bu sezon 114 kişi kurtarıldı

Yaz sezonu boyunca başarılı bir çalışma yürüten Samsun Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri 29 kilometrelik sahilde 90 personelle vatandaşın can güvenliği için 'hayat' nöbeti tuttu. Sahillerde kurulan kulelerde sürekli teyakkuz halinde gün sonuna kadar nöbet tutan ekipler, 114 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Cankurtaranlar sıkı eğitimden geçti

Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, mavi bayrak kriterleri ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun standartlarına uygun olarak Samsun sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından eğitim verildi. Ayrıca cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere de bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

90 cankurtaran sezon boyunca hayat nöbeti tuttu

Atakum'da 81, Yakakent'te 12, Terme'de 14, 19 Mayıs'ta 2,Tekkeköy'de 3 ve Alaçam 2 kişi olmak üzere 114 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Atakum başta olmak üzere Terme'den Alaçam sahillerine varıncaya 90 cankurtaranımız, yaz sezonu boyunca vatandaşlarımızı korumak için canla, başla çalıştı" dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Bir canı bile kurtarmanın değeri paha biçilmez. Sezon boyunca canla başla görev yaparak hayat nöbeti tutan tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

114 'can' kurtardılar

114 'can' kurtardılar

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