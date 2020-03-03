113 yolcusu bulunan uçak, ihbar üzerine acil iniş yaptı
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113 yolcusu bulunan uçak, ihbar üzerine acil iniş yaptı

Rusya'da Vladivostok-Moskova seferini yapan Airbus A320 yolcu uçağı, uçağa gelen isimsiz ihbar üzerine acil iniş gerçekleştirdi.

03.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:56
113 yolcusu bulunan uçak, ihbar üzerine acil iniş yaptı

Rusya'da Vladivostok-Moskova seferini yapan Airbus A320 yolcu uçağı, uçağa gelen isimsiz ihbar üzerine acil iniş gerçekleştirdi.


Rusya Acil Servisi, Rusya merkezli S7 Havayolları'na ait Vladivostok-Moskova seferini yapan Airbus A320 yolcu uçağına gelen ihbar üzerine Perm Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığını açıkladı. Açıklamada, "113 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak 10: 48'te Perm Uluslararası Havaalanı'na başarılı bir şekilde acil iniş yaptı" ifadeleri kullanıldı.


Uçağın kontrollerinin yapılmasının ardından Moskova'ya hareket etmesi bekleniyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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