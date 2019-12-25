113 yaşındaki Ayşe nine toprağa verildi

25.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:57

3 Padişah, 13 Cumhurbaşkanı ve 27 Başbakan dönemine şahitlik eden Türkiye'nin en yaşlı insanı 113 yaşındaki Ayşe Uçar, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesinde bu sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti. Ayşe Uçar öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1907 olarak geçen ve Türkiye'nin en yaşlı insan olarak gösterilen Ayşe Uçar yaşamını 92 yaşındaki kızı Adile Demirtaş, 89 yaşındaki Meliha Bozkurt ve 76 yaşındaki gelini Gülnaz Uçar'ın yanında sürdürüyordu.



113 yaşında yaşamını yitiren Ayşe Uçar'ın Gülağzı mahallesindeki mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazına Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA