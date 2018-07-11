112'yi Meşgul Edenlere 250 TL Ceza Uygulanacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 250 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü; İtfaiye, AFAD, Orman, Sağlık, Jandarma ve Emniyet çağrı hizmetlerini bünyesine dahil ederek, 19 Kasım 2015 tarihinden bu yana 7/24 sürekli ve kesintisiz hizmet vermekte. Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi; birden çok numaranın bilinmesinde zorluklar ve kurumlar arası yetersiz koordinasyon nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi, kurumların daha etkin çalışması yönünde faaliyet göstererek, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmalarını hedeflemekte. 112 Acil Çağrı Numarasının amacı dışında kullanılması, çağrıyı karşılayan personel gereksiz çağrılarla ilgilenirken acil yardım bekleyen kişilerin Çağrı Merkezine ulaşmasında zaman kaybı yaşanmasına, maddi ve manevi kayıplara ve hatta can kayıplarına neden olabilmektedir.

Cezai işlem uygulanacak

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz yıl 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Düzce Valiliği tarafından alınan idari yaptırım kararına göre cezai işlem uygulanması öngörülmüştü. Son olarak yayınlanan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre İl Valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Tekerrürü halinde bu ceza iki katı olarak uygulanacaktır. Konu ile ilgili vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri hususunda kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" denildi. - DÜZCE