112'yi arayıp, dakikalarca şarkı söyledi

Mardin'de 112 Acil Kontrol ve Komuta Merkezine gelen asılsız çağrılar bıktırdı

Merkeze gelen çağrıların yüzde 97,5'inin gereksiz olduğu belirtildi

Bir çocuğun 112'yi arayıp, dakikalarca şarkı söylemesi pes dedirtti

Yetkililer, vatandaşlardan bu konuyla ilgili duyarlılık beklediklerini bildirdi

MARDİN - Mardin'de 112 Acil Kontrol ve Komuta Merkezine gelen asılsız çağrılar bıktırdı. Merkeze gelen çağrıların yüzde 97,5'inin gereksiz olduğu belirtildi. Bir çocuğun 112'yi arayıp, dakikalarca şarkı söylemesi ise pes dedirtti. Gereksiz çağrıların ciddi sıkıntılara neden olduğunu belirten yetkililer, bu yüzden gerçek hastaya ulaşmakta güçlük çektiklerinin ve vatandaşlardan bu konuyla ilgili duyarlılık beklediklerini kaydetti.

Mardin'de her gün binlerce çağrıya cevap veren 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen gereksiz çağrılar, ambulansın gerçek hastalara ulaşmasında gecikmelere neden oluyor. Merkeze gelen günlük ortalama 4 bin 200 çağrının sadece yüzde 2,5'inin gerçek, geriye kalan yüzde 97,5'inin ise asılsız olduğu belirtiliyor. Yemek tarifi, sevgili itirafı gibi nedenlerle merkez meşgul edilirken, bir çocuğun 112'yi arayıp, dakikalarca şarkı söylemesi ise pes dedirtti.

112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Osman Ballı, 26 istasyonda 26 ambulans ile kentteki vakalara en kısa sürede ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. 390 da sağlık personellerinin olduğunu ve kırsaldan merkeze tüm vakalara vaktinde ulaştıklarını anlatan Ballı, "26 ambulansın yanında 8 de olası ambulans arızalarına karşı yedek ambulansımız mevcut. Donanımlı ambulansımız var. Obez ambulansı, çok yataklı ambulans ve kar paletli ambulansımız mevcut. 2 tane de UMKE aracımız var" dedi.

Merkeze günlük ortalama 4 bin 200 çağrının geldiğine dikkat çeken Ballı, "Bu çağrıların gerçeklik yüzdesi 2,5. Günde 120-130 vakaya çıkıyoruz. Yüzde 97,5 civarında asılsız çağrımız var. Asılsız çağrılar bizim gerçek çağrıları karşılama durumumuzu kısıtlıyor. Asılsız çağrılarda hemen hemen her şey var. Yemek tarifi soranlar, adres soran var, buna benzer medyaya yansıyan çağrıların tamamı bizde de mevcut" diye konuştu.

"Gerçek hastalara ulaşımı engelliyor"

112 Acil Komuta Merkezi Koordinatörü Edip Algan ise, gereksiz çağrıların yoğunluğu nedeni ile doğru noktaya doğru hizmetin aksadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Sistem kayıt altında ve çağrı düştüğü anda saniyeler başlıyor. Çağrı geldikten sonra ekip belli bir süre içinde çıkmak zorunda. Bizim hastaya geç ambulans gönderme sansımız yok. Her hastaya zamanında ulaşmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla bayılma, belli saatlerde trafik kazaları yoğunluk kazanıyor. Lütfen başkasının hayatını riske etmemek adına ambulans gerektiği durumlarda bizi arasınlar."

"Sıkılan çocuğa telefonu veriyorlar"

112 çağrı merkezi personeli Büşra Büyükbingöl de gereksiz çağrılan yüzünden hasta yakınları ile iletişim kurmakta zorluk çektiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Asılsız çağrı olduğu için gerçek vakalara ulaşmamız çok zor oluyor. Çok fazla çağrıdan dolayı gerçek vakalara cevap veremiyoruz. O kadar fazla yoğunluğumuz var ki. Özellikle çocuklar çok fazla arıyor. Anneler çok anlayışsız. Sıkılmasın diye telefonu çocuğa veriyorlar, onlar da bizi arıyor. Ben böyle bir vaka ile karşılaştım. Çocuğun eline telefonu vermiş annesi, çocuk 112 diyor annesinin sesi geliyor arkadan. 'Anneni verir misin telefona' dedim. Annesine, 'Neden çocuğunuzun eline telefon veriyorsunuz' dedim, 'Çocuk sıkılıyor' diye cevap verdi.