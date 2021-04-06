Son dakika haber | 112'yi arayıp, "Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan arıyorum" diyerek dalga geçti
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Son dakika haber | 112'yi arayıp, "Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan arıyorum" diyerek dalga geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | 112'yi arayıp, 'Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan arıyorum' diyerek dalga geçti

Gelen son dakika haberine göre Isparta'da 112'yi arayan bir vatandaş 'burada ölü var çabuk gelin' diye dalga geçerek, kendisinin mezarlıkta olduğunu söyledi.

Isparta'da 112'yi arayan bir vatandaş 'burada ölü var çabuk gelin' diye dalga geçerek, kendisinin mezarlıkta olduğunu söyledi. 112 görevlisi, gereksiz yere meşgul eden vatandaşa hakkında yasal işlem başlatılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi kentte oluşan doğal afetler, vatandaşların yaşadığı sağlık sorunları ile can ve mal güvenliğinin korunması ile pandemi sürecinde günde binlerce çağrı alıyor. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 123 bin 394 çağrı geldi. Ancak bu çağrıların yarısından fazlası gereksiz çağrı oldu. Kentte bu yıl gelen 123 bin 394 çağrıdan 78 bini gereksiz olarak kayıtlara geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenler kara listeye alınıyor. Isparta'da yılın ilk 3 ayında bin 123 numara kara listede bulunuyor.

"BURADA BİR SÜRÜ ÖLÜ VAR" DİYEREK DALGA GEÇTİ

112'yi arayan bir vatandaş, "Burada bir sürü ölü var. Çabuk gelin" diyerek dalga geçerken, görevlinin adresi sorması üzerine "mezarlıktan arıyorum" dedi. Görevli, 112'yi gereksiz yere meşgul eden vatandaşı, "Gereksiz yere meşgul etmeyin burası sadece acil çağrılarda kullanılan bir hat. Hakkınızda bunun için yasal işlem başlatılacak" diye uyardı.

Öte yandan Isparta'da sağlık kurumları, itfaiye, jandarma ve polise gelen çağrılar tek numara olan 112 Çağrı Merkezi'ne ulaşıyor. Verilere göre ilk 3 ayda sağlık kurumlarına 24 bin 167, emniyet kurumuna 16 bin 602, jandarma kurumuna ise 3 bin 169 çağrı yönlendirildi.

(Muhammed Enes Yapalıkan/İHA)

Son dakika haber | 112'yi arayıp, 'Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan arıyorum' diyerek dalga geçti
Son dakika haber | 112'yi arayıp, 'Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan arıyorum' diyerek dalga geçti
Son dakika haber | 112'yi arayıp, 'Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan arıyorum' diyerek dalga geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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