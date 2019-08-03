112'ye gelen çağrıların yüzde 66,6'sını asılsız çağrılar oluşturdu

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı, '112 Acil Çağrı Merkezleri'ne, 2019 yılının 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldiğini, bunların 13 milyon 947 bin 30'unu (yüzde 66,6) ise asılsız çağrıların oluşturduğunu açıkladı. 112 Acil'i gereksiz yere meşgul eden 167 kişiye 250'şer TL idari para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakanlık vatandaşların olası acil durumlarda, yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 44 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında vatandaşlar acil durumlarda 115 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD numaralarına tek bir numaradan yani 112'den ulaşıp, yardım isteyebiliyor 112'ye gelen yardım çağrısı, merkezdeki görevliler tarafından anında ilgili uzmanlarına bildirilerek, olay yerine sevk sağlanıyor.2.71 SANİYEYE DÜŞTÜAcil müdahaleyi gerektirecek bir olayda ambulans, trafik ve asayiş ekipleri, itfaiye, AFAD birimlerinin olay yerine en kısa zamanda intikal etmesi ve bunların aynı anda doğru bir şekilde koordine edilmesi çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 44 ilde faal olan Acil Çağrı Merkezleri için en önemli unsuru Çağrı Alıcı Reaksiyon süreleri oluşturuyor. Bir yıllık Çağrı Alıcı Reaksiyon ortalama süresi 2.87 saniyeyken, son 1 ayda bu süre 2.71 saniyeye kadar düştü.20 MİLYON 936 BİN 52 ÇAĞRI GELDİ112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 2019 yılının ilk 7 aylık döneminde toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldi. Bunların 6 milyon 989 bin 22'sini asıllı çağrılar oluştururken, 13 milyon 947 bin 30'unu yani yüzde 66,6'sını ise asılsız çağrılar oluşturdu. Çanakkale, Denizli, Muğla ve Niğde en fazla asılsız çağrı yapan iller oldu.Ayrıca 112 Acil'i arayarak, asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 167 kişiye 250'şer TL idari para cezası uygulandı.DENETİMLER ARTACAKAyrıca yapılan kanuni değişikliklerle 112 Acil Çağrı Merkezlerini adres sorma, telefon deneme, sipariş verme gibi nedenlerle gereksiz meşgul edenlere ve asılsız çağrıda bulunanlara idari para cezasının etkin uygulanması talimatı verildi.