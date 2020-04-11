112'ye gelen çağrıların yüzde 45'i asılsız
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Düzce Valiliği, Güncel

112'ye gelen çağrıların yüzde 45'i asılsız

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, 2020 yılı mart ayı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 40 bin 146 çağrının yüzde 45'inin asılsız olduğunu, asılsız ihbar yapmak sureti ile 112'yi meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden kişilere 521 TL cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

11.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:53
112'ye gelen çağrıların yüzde 45'i asılsız

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, 2020 yılı mart ayı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 40 bin 146 çağrının yüzde 45'inin asılsız olduğunu, asılsız ihbar yapmak sureti ile 112'yi meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden kişilere 521 TL cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. Ayrıca 21 marttan itibaren alınan karar ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları il genelinde 10 bin vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.

Düzce Valiliği, mart ayı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar ile ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, mart ayı içerisinde 112 acil çağrı merkezine toplam 40 bin 146 çağrının geldiği, bu çağrıların yüzde 45'i gereksiz ve asılsız çağrılardan oluştuğu belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarda mart ayı itibariyle vefa sosyal destek grubuna aktarılan çağrılarında eklenmesi ile ocak ve şubat aylarına oranla çağrı sayısındaki büyük artışa rağmen asılsız çağrı oranında düşüş olduğu belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar yapmak sureti ile meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden kişiler hakkında cezai işlem uygulandığı belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğinin 23. maddesi ve 5326 sayılı kabahatler Kanunun 42/A maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 521 lira olduğu, aynı kişinin bir daha aynı olayı yapması durumunda cezanın iki katı olarak uygulanacağının unutulmaması gerektiği açıklandı.

10 bin vatandaşın çağrısına cevap verildi

Sokağa çıkması yasaklanan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarına yönelik 112 Acil Çağrı numarası aracılığı ile alınan taleplere il genelinde Vefa Sosyal Destek grupları yerine getiriyor. Ekipler bugüne kadar il genelinde 9 bin 947 kişiye ulaştı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihinde yayınladığı genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar risk grubunda olmaları dolayısıyla sokağa çıkmalarının yasaklanması kararı alındı. Sokağa çıkması yasaklanan vatandaşların, zorunlu ihtiyaçlarına yönelik 112 Acil Çağrı numarası aracılığıyla alınan talepleri, İl ve İlçe Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getiriliyor. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, 10 Nisan 2020 tarihi itibari ile il genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 9 bin 947 kişiye ulaşılarak talepleri karşılandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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