112'ye Gelen Çağrıların Yarısından Fazlası Gereksiz Çağrı

Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, 112'ye gelen çağrıların yüzde 64'ü gereksiz çağrı olduğunu söyledi.



112 Acil Çağrı Merkezi Niğde Ömer Halisdemir Meydana stant açtı. Stantta tek çatıda birleşen 112 Acil Çağrı Merkezinin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, gereksiz çağrılar konusundan vatandaşları uyarıda bulunuyorlar.



Müdür Gebelek, "12 acil çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezimizde toplanmakta. Gelen çağrılar ilgili birimler tarafından değerlendirilmekte ve aynı anda tüm ekiplerimizi sevk edebilmekteyiz. 112 çağrı merkezinde Jandarma, İtfaiye, Polis, Acil Servis, AFAD, ve Orman müdürlüğü ekipleri herhangi bir olayda tek çatı altından olay bölgesine sevk ediliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan çocuklarına sim kartı çıkarılmış telefonları vermemelerini istiyoruz. Bu telefonla Acil çağrı merkezi gereksiz yere aranıyor ve ihtiyacı olan vatandaşa engel olunmuş oluyor. Merkeze gelen çağrıların yüzde 64'ü gereksiz olarak çağrı geliyor. Bunlar arasında çocuklar, sarhoş vatandaşlarla çağrı merkezimizi gereksiz yere engelliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda desteklerini bekliyoruz."dedi. - NİĞDE