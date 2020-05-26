112'ye gelen asılsız ihbarlar sistemin kilitlenmesine neden oluyor
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112'ye gelen asılsız ihbarlar sistemin kilitlenmesine neden oluyor

Van'da 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin isteyen ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyaretine gidenler 112 hattını kilitledi.

112'ye gelen asılsız ihbarlar sistemin kilitlenmesine neden oluyor
26.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:23

Van'da 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin isteyen ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyaretine gidenler 112 hattını kilitledi.

Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşların, akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirmek için 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istemeleri, 112 hattının kilitlenmesine neden oldu. Van Valiliği, 112 Acil Komuta Merkezine gelen asılsız ihbarlar nedeniyle acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşların mağdur olduğu yönünde açıklamalarda bulunurken, 112 Acil Komuta Merkezi Doktoru Serdar Koç, Ramazan Bayramı nedeniyle çağrı sayılarında artış olduğunu söyledi. Normal günlerde 4 bin olan çağrı sayılarının bayramla beraber 10 bini bulduğunu ifade eden Koç, "Bunun nedeni sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde vatandaşların kendi imkanlarıyla hastaneye gitme talebidir. Tabi bu haklı taleplerin yanında kişilerin bayramlaşma amaçlı sistemi meşgul etmeleri de söz konusudur. Geçmiş zamanlarda taziye için sistemi meşgul edenler vardı şimdi de bayram ziyareti için izin talep eden vatandaşlarımız mevcut. Biz de bunların iyi niyetli ya da kötü niyetli oldukları hakkında fikir sahibi olamadığımız için her türlü talebe karşılık vermek durumunda kalıyoruz. Bu da sistemimizde sıkışıklığa yol açıyor" dedi.

Sağlıkla ilgili konularda vatandaşlara sorun çıkarmamaya çalıştıklarına dikkat çeken Koç, "Fakat talebin haksız olması halinde vatandaşların hukuki sorumluluklarının bulunduğunu ve bu sorumluluklarında daha çok adli para cezası olarak onlara geri döneceği hakkında vatandaşlara bilgi vermekteyiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz haklı taleplerinin karşılanmasının yanında kendi bazı kişisel ihtiyaçları için sistemi meşgul etmemeleri ve bu meşguliyetin daha önemli ihtiyacı olan hastaların hizmete ulaşmasını sağlamada bize zorluk çıkaracağını bilmeleridir" ifadelerini kullandı.

ATT Zühre Gün Erçiş ise vatandaşların daha çok dışarıya çıkmak için izin istediklerini belirterek, "Çok yoğunuz. Günlük vaka sayımız baya arttı. Hastane için izin isteyenlere 'Hastaneye gitmediğiniz taktirde yasal işlem başlatılacaktır' dediğimiz zaman 'Özür dileriz, hastaneye gitmeyeceğiz' diye kapatan çok kişi oldu. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bizi gereksiz aramasınlar. Hasta olan ve mağduriyeti olan insanların önüne geçiyorlar. Bekleyen, ekip yönlendiremediğimiz çok vakamız oluyor. Lütfen bizi gereksiz yere aramasınlar" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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