112 Personeline Saldırı Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsun'da trafik kazasında yaralananlara müdahale eden 112 Acil Servis ambulansının şoförünün darp edilerek hastanelik olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu tespit edilen saldırgan ise, savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis ambulansının şoförü Ahmet T. (38), bu sırada yoldan geçerken araçtan inen ve sağlık ekiplerinin işlerine müdahale eden şahısların saldırısına uğradı. Darp sonucu kanlar içinde kalan ambulans şoförü Ahmet T., kendi acısını unutarak kazada yaralananları ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüp, yaralıları sedye ile müdahale odasına taşıdı. Daha sonra hastanede müdahale yapılan ambulans şoförü, kendisine 3 kişinin saldırdığını belirterek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili olarak alkollü olduğu tespit edilen Mürsel K.'yı (37) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mürsel K., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mürsel K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ambulans şoförüne saldırı anının ise görüntüleri ortaya çıktı. - SAMSUN