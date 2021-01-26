112 odalı otel 21 milyon TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarılacak

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme mahallesinde bulunan 112 odalı 7 katlı otel, icradan satışa çıkarıldı.

Otelin ilk ihalesi 9 Mart 2021, saat 11.00'de, ikinci ihalesi ise 7 Nisan 2021 aynı saatte yapılacak. Otel için 21 milyon 332 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Kaynak: Tourism Today