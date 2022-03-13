112'nin başarılı personelleri ödüllendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

112'nin başarılı personelleri ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
112'nin başarılı personelleri ödüllendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından "Yılın En'leri Ödül Töreni" düzenlendi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından "Yılın En'leri Ödül Töreni" düzenlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2021 yılının çağrı alıcı ve çağrı yönlendiricilerinin ödüllendirildiği Yılın En'leri Ödül Töreni düzenledi. Tören kapsamında eğitim programı da yapıldı. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Keçeci tarafından etkili iletişim konulu eğitim verildi. Eğitimin ardından 2021 yılında en çok çağrı alanlar, çağrı yönlendirenler ve başarılı çalışmalar gerçekleştiren personellere ödülleri takdim edildi. - DÜZCE

112'nin başarılı personelleri ödüllendirildi

112'nin başarılı personelleri ödüllendirildi

112'nin başarılı personelleri ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title