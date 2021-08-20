112 istasyonuna ve ambulansa saldırı güvenlik kamerasında
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112 istasyonuna ve ambulansa saldırı güvenlik kamerasında

112 istasyonuna ve ambulansa saldırı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için ambulans çağırdığı iddia edilen bir kişi, ambulans gelmeyince 112 sağlık istasyonunu, ambulans ve sağlık çalışanlarının araçlarına taşlı saldırıda bulundu.

Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için ambulans çağırdığı iddia edilen bir kişi, ambulans gelmeyince 112 sağlık istasyonunu, ambulans ve sağlık çalışanlarının araçlarına taşlı saldırıda bulundu. Saldırı anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki 112 istasyonunda meydana gelmiş, diş ağrısı için 112 acil çağrı merkezini aradığı iddia edilen İ.D. (29), hastaneye gitmek için ambulans istemişti. Ambulans talebi yerine getirilmeyen İ.D., 112 istasyonuna gelerek ambulans ve istasyon binasına taşlı saldırıda bulundu.

Sağlık çalışanlarına saldırıda bulunan İ.D., jandarma ekiplerince yakalanırken, yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın yerdeki taş parçalarını aldığı ve park halindeki iki otomobil ve bir ambulansın camlarını kırdığı görüldü. Bir müddet araçlara zarar veren şahsın daha sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Sağlık çalışanlarının da karakola giderek şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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