112 Hızır Acil Servisi 20 Bin Hastaya Ulaştı

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, 112 Hızır Acil Servisi tarafından Çorum'da yılın ilk 5 ayında 20 bin 63 hastaya müdahale edildiğini bildirdi.



İl Sağlık Müdürü Öztürk, müdürlük toplantı salonunda 112 Hızır Acil Servis yöneticileriyle bir araya geldi.



Acil Yardım İstasyonları sorumluları ile acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve daha kaliteli sunumu adına değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Öztürk, 2016 yılında 47 bin 476 adet acil sağlık hizmeti veren 112 Hızır Acil'in, 2017 yılının ilk 5 ayında da 20 bin 63 acil sağlık hizmeti verdiğini, ayrıca 11 hastanın helikopter ambulans ve 2 hastanın da uçak ambulansla başka illere sevk edildiğini kaydetti.



Acil Yardım İstasyonları sorumlularına ASOS (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi), performans kriterleri ve işleyişle ilgili bilgiler verildi.



Toplantıda, Acil Yardım İstasyonları personellerine, görev ve yetkilerini anlatan kitapçıklar dağıtıldı.